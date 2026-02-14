Inter-Juventus Watch Party | segui il prepartita

L’Inter ha organizzato un evento di watch party per la sfida contro la Juventus, dopo aver deciso di coinvolgere i tifosi in un momento di condivisione. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire un modo alternativo per seguire la partita, anche online, grazie alla partecipazione di numerosi ospiti e community sportive. Sul canale YouTube ufficiale, esperti, ex calciatori e influencer si collegano in diretta, creando un’atmosfera di entusiasmo e confronto tra appassionati. Tra i presenti ci sono Nicola Ventola, Mark Iuliano e ZW Jackson, che commentano l’attesa e le probabili strategie delle squadre.

Segui ( anche su YouTube ) Inter-Juventus insieme a Nicola Ventola, Mark Iuliano, ZW Jackson, Shade, Nerone, Frenezy, Gnabri, Luca Toselli, Luca Mastrangelo, Edoardo Mecca, Agnese Nespoli, Aurora D'innocenzo, Tommy Milanese, Marco Guidi e in collegamento le community di Juventibus, FC Inter e Opta.