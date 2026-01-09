Inter Napoli Conte e Chivu sono opposti che si attraggono L’analisi de La Gazzetta dello Sport in vista del big match
In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’analisi di La Gazzetta dello Sport evidenzia gli stili opposti di Conte e Chivu, nonché le tensioni passate tra i due tecnici. La sfida rappresenta un momento importante per la classifica della Serie A, dove le differenze tattiche e le rivalità storiche si intrecciano, rendendo l’incontro un appuntamento da seguire con attenzione.
Inter News 24 Inter Napoli, stili opposti e vecchie ruggini tra i due tecnici: la vetta della Serie A passa per un duello senza brindisi. Difficile immaginare Cristian Chivu e Antonio Conte condividere un brindisi dopo il fischio finale. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i due allenatori sono « opposti che non si attraggono », divisi da un passato recente fatto di baruffe e provocazioni. Dalle espulsioni incrociate della scorsa stagione alle frecciatine di Conte sulla vicinanza tra Chivu e Marotta — liquidata dal tecnico nerazzurro con un secco « Non mi interessa quello che dice » — la tensione tra le due panchine è il pepe di una sfida scudetto già caldissima. 🔗 Leggi su Internews24.com
