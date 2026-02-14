Inter Juventus Chivu tentato da una mossa a sorpresa a centrocampo

Cristian Chivu ha deciso di cambiare posizione in campo, spinto dalla voglia di aiutare l’Inter a vincere il big match contro la Juventus. La scelta nasce dalla difficoltà della squadra di trovare soluzioni offensive nelle ultime partite. Il tecnico nerazzurro sta valutando questa mossa in vista del derby d’Italia, che si giocherà oggi a San Siro e potrebbe cambiare le sorti della stagione.

È il giorno di Inter-Juventus, il derby d’Italia che accende San Siro e mette in palio punti pesantissimi nella corsa al vertice. L’attesa è finita e per Cristian Chivu arrivano anche notizie incoraggianti dall’infermeria: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono tornati pienamente a disposizione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, le scelte a centrocampo non sono affatto scontate. Anzi, il tecnico nerazzurro sarebbe alle prese con una vera e propria tentazione: schierare dal primo minuto entrambi i titolarissimi appena rientrati dai rispettivi infortuni. Una possibilità concreta, ma che richiede valutazioni approfondite.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Analisi delle probabili formazioni di Genoa-Inter, con un focus sulla strategia di Chivu che sorprende con una variazione in attacco.

L’Inter ha annunciato una modifica all’allenamento previsto, con Chivu che ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo.

