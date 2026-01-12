L’Inter ha annunciato una modifica all’allenamento previsto, con Chivu che ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo. La decisione arriva inaspettatamente, lasciando intatta la preparazione per la prossima sfida contro il Lecce. La scelta riflette un approccio strategico volto a garantire il recupero e il benessere dei giocatori, senza compromettere l’impegno già programmato.

Inter News 24 Allenamento Inter, arriva la mossa a sorpresa di Chivu: domani concesso un giorno di riposo nonostante l’impegno di mercoledì col Lecce. In un calcio frenetico fatto di ritmi serrati e calendari intasati, Cristian Chivu spiazza tutti con una mossa controtendenza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha deciso di concedere un giorno di totale riposo alla squadra nella giornata di domani, proprio alla vigilia del recupero di campionato contro il Lecce. Allenamento Inter, una scelta strategica tra stanchezza e infortuni. La decisione di non svolgere l’allenamento di rifinitura classico non è casuale, ma figlia di una gestione oculata delle risorse dopo la battaglia fisica e mentale contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, mossa a sorpresa di Chivu: messaggio alla squadra e niente rifinitura. Ultime

