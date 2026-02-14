Inter Juventus 2-2 LIVE | Locatelli trova la rete del pareggio

Paolo Moramarco riferisce che l’Inter e la Juventus hanno pareggiato 2-2, grazie a un gol di Locatelli che ha rimesso in pari la partita. La sfida, giocata a San Siro, ha attirato molti tifosi, che hanno visto un match combattuto fino all’ultimo minuto. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando entrambe le squadre hanno segnato due volte.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d'Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d'Italia di ritorno, dopo che all'andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.