Inter Juventus 1-1 LIVE | autorete e gol Cambiaso accende il Derby d’Italia

Cambiaso ha aperto le danze nel derby d’Italia tra Inter e Juventus, segnando il gol che ha portato il punteggio sull’1-1, dopo un’autorete dei bianconeri. La partita si gioca alle 20.45 a San Siro, attirando migliaia di tifosi pronti a vivere un match di grande tensione.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d’Italia di ritorno, dopo che all’andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Juventus 1-0 LIVE: l’autorete di Cambiaso sblocca il match!

