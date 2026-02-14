Inter Juventus 1-1 LIVE | autorete e gol Cambiaso accende il Derby d’Italia

Cambiaso ha aperto le danze nel derby d’Italia tra Inter e Juventus, segnando il gol che ha portato il punteggio sull’1-1, dopo un’autorete dei bianconeri. La partita si gioca alle 20.45 a San Siro, attirando migliaia di tifosi pronti a vivere un match di grande tensione.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d’Italia di ritorno, dopo che all’andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juventus 1-1 LIVE: autorete e gol, Cambiaso accende il Derby d’Italia Inter Juventus 1-0 LIVE: l’autorete di Cambiaso sblocca il match! Il difensore della Juventus, Cambiaso, ha segnato un’autorete che ha deciso il risultato dell’Inter-Juventus, con il gol che ha portato i nerazzurri in vantaggio. Parma Juve 1-2 LIVE: autorete di Cambiaso! La Juventus vince a Parma 2-1 grazie a un’autorete di Cambiaso. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Inter-Juventus; Inter-Juventus, il mondo a colori; Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Inter-Juventus 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggio di CambiasoLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it In campo Inter-Juventus 1-0 DIRETTA e FOTOAl 17' INTER-Juventus 1-0! Autorete di Cambiaso. Thuram serve Luis Henrique sulla destra, l'esterno prova il cross in area ma la palla viene nettamente da Cambiaso che spiazza Di Gregorio. ansa.it C'è un po' di talento a bordocampo per Inter-Juventus La curiosità è che i 7 gol segnati da Baggio nel Derby d'Italia sono arrivati tutti con la maglia della Juventus #InterJuventus #Baggio facebook Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus x.com