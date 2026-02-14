Inter Juventus 1-0 LIVE | l’autorete di Cambiaso sblocca il match!

Il difensore della Juventus, Cambiaso, ha segnato un’autorete che ha deciso il risultato dell’Inter-Juventus, con il gol che ha portato i nerazzurri in vantaggio. La partita si gioca a San Siro e inizia alle 20.45, attirando molti tifosi di entrambe le squadre. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che cercano punti cruciali nel campionato.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d'Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d'Italia di ritorno, dopo che all'andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.