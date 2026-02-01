La Juventus vince a Parma 2-1 grazie a un’autorete di Cambiaso. La partita si gioca sotto gli occhi di molti tifosi, con i bianconeri che trovano il gol decisivo nel finale. I padroni di casa si sono battuti, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. La gara è stata intensa, con molte azioni e momenti caldi fino al fischio finale.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 1-2: sintesi e moviola. 51? GOL PARMA – I bianconeri, in pieno controllo della gara, subiscono il gol del 1-2. A fare gol però non è una giocatore del Parma, ma Cambiaso sfortunato in una deviazione a mettere nella propria porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve 1-2 LIVE: autorete di Cambiaso!

Approfondimenti su Parma Juve 2025/26

Nel match tra Lecce e Parma, terminato 1-2, la Juventus Pellegrino ha segnato il gol decisivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

DAVID + VLAHOVIC: Juventus-Parma 2-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Ultime notizie su Parma Juve 2025/26

Argomenti discussi: Parma-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Parma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Parma-Juventus: convocati e probabili formazioni; Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A.

LIVE Parma-Juventus 1-2 Serie A 2025/2026: Autogol di Andrea CambiasoSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Parma-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Parma-Juventus 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: finito il primo tempoLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Parma-Juve: segui la sfida in tempo reale https://tinyurl.com/39uzafjs - facebook.com facebook

Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: "Faremo il possibile per portare punti a casa" (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti x.com