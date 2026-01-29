Inter-Juventus calendario in bilico | playoff Champions e nodo San Siro

La partita tra Inter e Juventus rischia di saltare o di essere spostata a causa dei playoff di Champions League. La qualificazione di entrambe le squadre ha complicato i piani per le prossime giornate di Serie A. Le date potrebbero cambiare, e i tifosi restano in attesa di notizie ufficiali. Nel frattempo, si cerca di trovare una soluzione che permetta a entrambe di giocare senza problemi.

La qualificazione di Inter e Juventus ai playoff di Champions League complica l’incastro del calendario di Serie A. Il verdetto dell’ultima giornata della League Phase ha infatti creato un cortocircuito organizzativo attorno al Derby d’Italia, in programma nella 25ª giornata, proprio nel fine settimana che precede l’andata degli spareggi europei. Una coincidenza che costringe Lega e broadcaster a una scelta tutt’altro che semplice. Il nodo del calendario e il peso dei playoff. Inter e Juventus saranno entrambe impegnate nei playoff di Champions con l’andata in trasferta, e il sorteggio di Nyon stabilirà non solo le avversarie ma anche la distribuzione degli impegni tra martedì e mercoledì.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Inter Juventus

L'Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: L’occasione dell’Inter: ecco come i nerazzurri possono sfruttare il calendario per la fuga; Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby d'Italia.

La Champions decide le date della Serie A: quando si giocano Milan-Como e Inter-JuveOra che è noto il cammino europeo di Inter e Juventus, a cascata si può compilare anche parte del calendario di Serie A relativamente a due partite che erano rimaste un po' in sospeso: la famosa Milan ... msn.com

Inter-Juventus, incognita sulla data: fra playoff di Champions e San Siro concesso per le OlimpiadiLa doppia qualificazione di Inter e Juventus ai playoff di Champions League complica la compilazione del calendario per il big match della 25esima giornata. msn.com

Incognita data per #Inter-Juventus: San Siro (ufficialmente) è occupato fino al 14 febbraio, il punto x.com

Delle italiane passano ai playoff di #ChampionsLeague Inter, Juventus e Atalanta. Il Napoli perde 3-2 con il Chelsea e viene eliminato. Ma il tecnico non vuol sentir parlare di disastro calcistico #Conte: «I disastri sono altri, stiamo parlando di sport. Og - facebook.com facebook