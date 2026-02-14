Inter Juve senza Thuram Spalletti deve reinventare il centrocampo | tre opzioni al vaglio Le ultimissime verso il Derby d’Italia

L’Inter non avrà Thuram nella partita contro la Juventus, perché il francese si è infortunato durante l’allenamento di ieri. Spalletti sta cercando di trovare la soluzione migliore per sostituirlo nel centrocampo, valutando tre diverse opzioni. Tra queste, si fa anche il nome di Cambiaso, che potrebbe entrare in corsa come mezzala. La sfida di San Siro si avvicina e il tecnico nerazzurro lavora per adattare la formazione.

Inter Juve, le opzioni del tecnico per sostituire il francese a San Siro tra certezze tattiche e la suggestione Cambiaso in mediana. Il timore della vigilia è diventato amara certezza: Khephren Thuram salterà il big match di questa sera. Una notizia pessima per i bianconeri, che perdono la centralità del francese nel cuore del gioco, ma anche una delusione personale per il ragazzo, costretto a rinunciare alla suggestiva sfida in famiglia contro il fratello maggiore Marcus. Ora la palla passa a Luciano Spalletti, chiamato a risolvere il rebus più complicato a poche ore dal calcio d’inizio: come ridisegnare la mediana senza snaturare la squadra? Il punto fermo da cui ripartire è Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter in estate, e questo potrebbe rendere l’ultimo derby d’Italia tra lui e il fratello Lilian, ex calciatore e attuale allenatore.

Luciano Spalletti ha deciso: Kelly partirà titolare contro la Juventus nel derby d’Italia.

