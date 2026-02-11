Inter Juve la decisione di Spalletti su Kelly in vista del derby d’Italia Le ultimissime novità dalla Continassa
Luciano Spalletti ha deciso: Kelly partirà titolare contro la Juventus nel derby d’Italia. L’allenatore nerazzurro ha scelto di affidarsi a lui fin dall’inizio, mettendo fine ai dubbi che lo circondavano. La decisione è stata comunicata oggi dalla Continassa, portando grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Per Inter Juve mister Luciano Spalletti pare aver sciolto totalmente i dubbi sull’impiego dal primo minuto di Kelly. Ecco quali sono le novità. La Juve si gode un giorno di pausa, ma non Francisco Conceiçao. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il portoghese si è allenato alla Continassa nonostante il riposo concesso da Luciano Spalletti per smaltire un affaticamento. L’obiettivo è la sfida contro l’ Inter di Cristian Chivu. QUI LE ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ottimismo cresce e l’esterno dovrebbe tornare in gruppo oggi. Luciano Spalletti conta di schierare lui e Lloyd Kelly dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Inter Juve
Infortunati Juve, le ultime novità su Kelly e Conceicao in vista del match con la Cremonese. Cosa filtra dalla Continassa
Ecco le ultime novità sugli infortunati della Juventus, Kelly e Conceicao, in vista della partita contro la Cremonese.
Continassa Juve: quando la conferenza stampa di Spalletti. Novità su Perin in vista del match contro il Napoli, Gatti rassicura tutti sui social
Ultime notizie su Inter Juve
Argomenti discussi: Inter-Juve a porte chiuse, da cosa dipende dopo il caso Audero. Improta: Non credo che...; Ts – Spettro porte chiuse su Inter-Juve: ma non è l’ipotesi più probabile. Nessun dubbio su…; Serie A, verso Inter-Juventus – Si attende la decisione sul petardo: cosa può succedere?; San Valentino sportivo: dove vedere Inter-Juve e Olimpiadi se preferisci il divano alla cena romantica.
Infortunio Conceicao, c’è già la decisione per Inter-Juventus 25^ giornataNessuna allarme in merito all'infortunio di Conceicao. L'esterno offensivo portoghese non è subentrato in campo nel ... fantamaster.it
Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it
Sky - #InterJuve, #Barella può tornare subito titolare. Più cautela per #Calhanoglu: la 'colpa' è di #Zielinski x.com
Modifiche al prato di San Siro prima di Inter Juve Tutti i dettagli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.