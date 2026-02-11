Inter Juve la decisione di Spalletti su Kelly in vista del derby d’Italia Le ultimissime novità dalla Continassa

Luciano Spalletti ha deciso: Kelly partirà titolare contro la Juventus nel derby d’Italia. L’allenatore nerazzurro ha scelto di affidarsi a lui fin dall’inizio, mettendo fine ai dubbi che lo circondavano. La decisione è stata comunicata oggi dalla Continassa, portando grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

