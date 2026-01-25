Il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Juventus in una partita caratterizzata da decisioni arbitrali contestate. L’esperto Luca Marelli ha evidenziato un episodio chiave, ritenuto da molti come un rigore non assegnato per una trattenuta di Bremer su Hojlund. Questa situazione ha alimentato le discussioni tra tifosi e analisti, sottolineando ancora una volta come l’arbitraggio possa influenzare l’andamento delle partite e il giudizio sul risultato.

Il Napoli ha perso per 3-0 contro la Juventus al termine di una gara, comunque, abbastanza negativa. Ancora una volta, però, l’arbitraggio non è stato favorevole ai colori azzurri e lo conferma anche l’esperto arbitrale Luca Marelli a Dazn: la trattenuta di Bremer su Hojlund era da rigore. Marelli conferma: negato un rigore al Napoli. L’episodio ha scatenato fin da subito le feroci proteste dei giocatori del Napoli. Sia Hojlund che Vergara cadono in area di rigore a seguito di vistose trattenute, ma è quella di Bremer sul danese a scatenare più dubbi. Anche Luca Marelli a fine gara conferma che questo fosse un episodio da penalty. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, anche l’arbitraggio ci mette il suo: la sentenza di Marelli fa infuriare i tifosi

