Napoli la scelta di Lucca fa infuriare i tifosi | è accaduto poco fa

Lorenzo Lucca sta lasciando il Napoli dopo un confronto con il suo procuratore. L'attaccante, arrivato questa estate dall'Udinese, non rientra più nei piani di Antonio Conte. La società lo considera un giocatore sacrificabile per ottimizzare la rosa durante questa sessione di mercato invernale. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi partenopei, che esprimono delusione per questa possibile separazione.

Lorenzo Lucca si avvia verso l’uscita dal Napoli dopo un confronto con il suo procuratore: il centravanti ex Udinese, arrivato in estate, non rientra più nei piani di Antonio Conte, e il club lo considera il principale sacrificabile per monetizzare in questa sessione invernale. L’attaccante, però, preferirebbe restare in azzurro o almeno in Serie A. Napoli, Lucca non molla: vuole restare in Italia. Da quando è sbarcato a Napoli, Lorenzo Lucca ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista per mister Conte. L’allenatore ha sempre preferito soluzioni diverse, da Hojlund a Neres falso nueve, e il centravanti ex Udinese sembra ormai un pesce fuor d’acqua. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

