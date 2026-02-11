Inter Juve Chivu lancia immediatamente Barella e Calhanoglu? Spiffero da Appiano Gentile questa l’idea del tecnico

Cristian Chivu ha deciso di confermare Zielinski e Sucic, anche se ha già recuperato Barella e Calhanoglu. L’allenatore dell’Inter sembra puntare su questa formazione per la sfida contro la Juventus, lasciando fuori i due centrocampisti che avevano appena riaggregato al gruppo. La scelta ha sorpreso alcuni tifosi, ma Chivu vuole mantenere equilibrio e solidità in mezzo al campo. La partita si avvicina e i rumors continuano a infiammare gli appassionati.

Inter News 24 Inter Juve, Cristian Chivu, pur avendo recuperato Barella e Calhanoglu, sembra intenzionato a confermare Zielinski e Sucic. In vista del Derby d'Italia di sabato sera, il quartier generale di Appiano Gentile respira finalmente a pieni polmoni. Cristian Chivu ha riaccolto in gruppo Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, i due motori del centrocampo nerazzurro rimasti ai box nelle ultime settimane. Tuttavia, con la squadra saldamente al comando a 58 punti, il rientro dei titolarissimi non sembra essere un'urgenza dettata dalla disperazione, quanto piuttosto una preziosa risorsa in più.

