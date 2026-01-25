Mingueza Juve inizia a perdere quota, con i bianconeri che puntano su altri obiettivi. Secondo quanto riportato dalla Continassa, Juanlu Sanchez rimane il preferito, mentre l’esterno del Genoa rappresenta la prima alternativa. La rosa delle possibili scelte si sta delineando, con la società impegnata a valutare le opzioni più adatte alle strategie di mercato.

Mingueza Juve, Tuttosport svela la short list: Juanlu Sanchez resta il sogno, l’esterno del Genoa la prima alternativa. Il difensore del Celta scala.. La Juventus è nel pieno di un casting serrato per definire il volto del prossimo rinforzo difensivo, con la dirigenza impegnata a sciogliere le riserve in tempi brevi. La necessità di intervenire sulla fascia destra è una priorità assoluta per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma le valutazioni interne stanno ridisegnando la griglia di partenza degli obiettivi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, si registra un significativo aggiornamento nelle preferenze del club: Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo che nelle scorse settimane era stato monitorato con grande attenzione, sta perdendo progressivamente quota nelle discussioni di mercato alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza Juve inizia a perdere quota: i bianconeri gli preferirebbero questi due obiettivi. La rivelazione dalla Continassa

