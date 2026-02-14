Inter Juve 1-1 LIVE | succede di tutto a San Siro! Autogol e gol di Cambiaso poi rosso a Kalulu

L'incontro tra Inter e Juventus si è concluso con un pareggio 1-1, dopo una partita ricca di emozioni a San Siro. Durante il match, Cambiaso ha segnato un gol importante e anche un autogol ha deciso in parte il risultato finale. Nel corso del secondo tempo, Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso, lasciando la squadra in dieci uomini. Andrea Bargione racconta le fasi salienti di questa sfida e i momenti più intensi.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d'Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. Inter Juve 1-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 2? di recuero 44? ESPULSO KALULU! – Altro cartellino giallo ai danni di Kalulu, dopo un fallo su Bastoni. L'arbitro estrae il rosso! 42? DOPPIO PALO INTER! – Nerazzurri vicinissimi al gol del vantaggio con Thuram; grande intervento di Di Gregorio, poi tocca Locatelli e doppio palo.