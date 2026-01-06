Ultimissime Inter LIVE | possibile addio di Luis Henrique cessione record per i nerazzurri
Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull'Inter. Oggi si discute del possibile addio di Luis Henrique e di una cessione record per i nerazzurri. Restate aggiornati con le informazioni più recenti sulla situazione della squadra e gli sviluppi di mercato, per seguire da vicino le novità che riguardano l'Inter.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 6 GENNAIO. Luis Henrique, bomba dalla Turchia! Accordo definito e cessione ad un passo: il clamoroso scenario sull’esterno Luis Henrique, arriva la clamorosa indiscrezione dalla Turchia: accordo ad un passo tra il club nerazzurro e il Besiktas Gila obiettivo dell’Inter per gennaio? L’agente spiazza i nerazzurri: parole chiare sul futuro dello spagnolo Gila, accostato spesso all’Inter per gennaio, è destinato a rimanere alla Lazio: chiarissime le parole dell’agente Camano Calciomercato Inter, Frattesi nel mirino del Galatasaray: cessione record in arrivo? Calciomercato Inter, Frattesi verso la cessione: record in arrivo? Segui le ultimissime sui nerazzurri Inter Napoli, Conte guarda già alla sfida Scudetto: potrebbe perdere un titolare per il big match. 🔗 Leggi su Internews24.com
