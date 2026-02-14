L’Inter e la Juventus si affrontano con un pareggio a reti bianche, dopo aver combattuto senza esclusione di colpi nella 25ª giornata di Serie A 202526. La partita si gioca allo stadio San Siro, dove i nerazzurri cercano di mantenere il vantaggio in classifica, mentre i bianconeri vogliono risalire la china dopo alcune partite difficili. Entrambe le squadre si presentano con formazioni offensive, ma le difese riescono a bloccare ogni tentativo di rete.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Inter Juve 0-0: risultato e tabellino. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. A disp. Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Esposito Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceiçao, David, Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve 0-0 LIVE: inizia il Derby d’Italia!

Inizia la partita tra Inter e Juventus Primavera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Segui la diretta della partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526.

INSIDE Juventus Inter | Behind the scenes of the Derby d'Italia!

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.