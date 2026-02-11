Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | inizia la gara!

Inizia la partita tra Inter e Juventus Primavera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La gara è appena cominciata e le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi. Finora, nessuna delle due ha trovato la rete e il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Le squadre cercano di imporre il loro gioco, aspettando il momento giusto per sbloccare il risultato.

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l'Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: chi avrà la meglio incrocerà la vincente fra Roma e Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d'inizio, primo possesso per i nerazzurri Migliore in campo Juve Primavera:. Inter Juve Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Inter: Taho, Marello, Cerpelletti, Zouin, Putsen, El Mahboubi, Ballo, Kukulis, Garonetti, Mancuso, Peletti

