Juve Inter Primavera 1-0 LIVE | Pugno sblocca il Derby d’Italia con una zampata!

Segui la diretta della partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. In questa occasione, Pugno ha deciso l'incontro con una rete decisiva, portando la Juventus alla vittoria per 1-0. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca aggiornata del match.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? PUGNO LA SBLOCCA- Leone scarica su Tiozzo, Pugno sbuca sul secondo palo e piazza in rete dopo un primo tempo faticosissimo 42? TRAVERSA DI MOSCONI- Venturini mette al centro e trova solo Mosconi, l’incornata si stampa però sulla traversa e viaggia sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: Pugno sblocca il Derby d’Italia con una zampata! Leggi anche: Juve Inter Primavera LIVE: le formazioni ufficiali del Derby d’Italia. Conferma Huli, Tiozzo a guidare il centrocampo e Pugno davanti Leggi anche: Juve Inter Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio del Derby d’Italia! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. U20 | Dove vedere Juventus-Inter; Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Coppa Italia Primavera. Gli abbinamenti per i quarti: spicca Inter - Juventus. Pagina 1 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... msn.com

