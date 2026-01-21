L’intelligenza artificiale sta trasformando diversi aspetti della vita quotidiana, sollevando questioni di etica e fiducia nel progresso. Giancarlo Orsini analizza come innovazione e responsabilità possano conciliarsi, offrendo una visione equilibrata sul futuro dell’AI. In questo contesto, è fondamentale affrontare con attenzione le implicazioni di queste tecnologie per sviluppare soluzioni che siano al servizio della società.

L’intelligenza artificiale occupa stabilmente il centro del dibattito pubblico. Applicazioni avanzate, sistemi di supporto alle decisioni, modelli predittivi e strumenti generativi stanno modificando il modo in cui si lavora, si studia, si cura e si comunica. La velocità di questa trasformazione impone nuove chiavi di lettura, capaci di andare oltre la dimensione tecnica per offrire interpretazioni culturali, sociali e strategiche. Giancarlo Orsini, speaker e imprenditore, impegnato da anni in percorsi di divulgazione dedicati all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e ai suoi riflessi etici, utilizza un approccio che mette al centro la relazione tra tecnologia e persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intelligenza artificiale e fiducia nel progresso, la visione di Giancarlo Orsini tra innovazione, etica e futuro

