Intel | India impone 30 milioni di dollari di multa per garanzie discriminatorie su CPU desktop 2016-2024

La Competition Commission of India ha multato Intel di 30 milioni di dollari per pratiche commerciali discriminatorie sulle garanzie dei processori desktop venduti tra il 2016 e il 2024, dopo aver riscontrato che l’azienda applicava condizioni diverse ai clienti in base alla regione. La decisione arriva dopo un’indagine che ha evidenziato come Intel offrisse garanzie più favorevoli in alcuni mercati rispetto ad altri, influenzando la competitività del settore. La multa rappresenta uno dei provvedimenti più severi adottati contro il colosso tecnologico in India negli ultimi anni.

Intel multata di 30 milioni di dollari in India per pratiche anticoncorrenziali sulla garanzia. La Competition Commission of India (CCI) ha sanzionato Intel con una multa di circa 30 milioni di dollari – equivalenti a 27,38 crore di rupie – per una politica di garanzia giudicata discriminatoria sui processori desktop venduti nel Paese tra il 2016 e il 2024. La decisione, emessa il 12 febbraio 2026, fa seguito a una segnalazione del 2019 da parte di Matrix Info Systems Private Limited e accusa Intel di abuso di posizione dominante nel mercato indiano dei microprocessori. Il cuore della controversia: garanzie limitate per gli acquisti esteri.