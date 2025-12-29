Napoli Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo | la data

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al rientro in campo. Dopo un periodo di recupero, le ultime indiscrezioni indicano che potrebbe tornare disponibile già il 17 gennaio, nella partita interna contro il Sassuolo. Questa notizia rappresenta un elemento positivo per la squadra in vista delle prossime sfide di campionato.

Buone notizie dall’infermeria per il Napoli: Zambo Anguissa sarebbe pronto ad anticipare i tempi del recupero e tornare in campo già il 17 gennaio, nella sfida casalinga contro il Sassuolo. Il centrocampista camerunense sta bruciando le tappe e avrebbe risposto in modo molto positivo al lavoro svolto nelle ultime settimane, mostrando una condizione in netto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

