Infortunio Zambo Anguissa e la lombalgia | salta anche il Genoa non c’è una data per il rientro in campo?

Infortunio-Zambo-Anguissa, il centrocampista del Napoli, ancora alle prese con la lombalgia, salta anche la partita contro il Genoa. La squadra non ha ancora stabilito quando potrà rivederlo in campo, e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti sulla sua ripresa.

Zambo Anguissa continua a fare i conti con un problema fisico che si sta rivelando più ostinato del previsto. La lombalgia che lo tormenta ormai da quasi un mese non gli ha ancora dato tregua, costringendolo a prolungare lo stop e a rimandare il rientro in campo. Una situazione che preoccupa lo staff tecnico e quello medico, soprattutto perché si tratta di un fastidio subdolo, capace di limitare movimenti e intensità anche quando sembra in fase di miglioramento. Il centrocampista è fermo da settimane e ha seguito un programma personalizzato nel tentativo di ridurre il dolore e ritrovare la piena funzionalità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al rientro in campo.

Frank Zambo Anguissa non sarà a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Chelsea di mercoledì sera. Slitta ancora il rientro del centrocampista camerunense. Non c'è certezza sul ritorno in gruppo dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare anche la Coppa d' facebook