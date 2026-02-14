Infortunio McTominay preoccupazione per il calciatore? Dalla SSC Napoli non trapelano informazioni

Scott McTominay si è infortunato durante la partita contro il Genoa, e la SSC Napoli non ha ancora fornito dettagli sulla sua condizione. La società non ha rilasciato aggiornamenti ufficiali, lasciando i tifosi in attesa di notizie. Il centrocampista scozzese si è fermato subito dopo aver subito l’intervento, che ha richiesto assistenza medica immediata.

L'infortunio di Scott McTominay continua a far discutere dopo il problema accusato una settimana fa contro il Genoa. Il centrocampista ha riportato un fastidio che non si è ancora completamente riassorbito. Nei giorni successivi ha provato a incrementare i carichi, ma il dolore è rimasto presente. Questo ha spinto lo staff medico a rallentare il programma di recupero. Per questo motivo il giocatore salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma. La scelta nasce da una valutazione prudenziale legata alle condizioni fisiche attuali. Forzare il rientro potrebbe aggravare la situazione e allungare ulteriormente lo stop.