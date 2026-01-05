Il bollettino medico della Ssc Napoli sull’infortunio di Neres

La Ssc Napoli ha pubblicato il bollettino medico ufficiale relativo all’infortunio di Neres, avvenuto durante la partita all’Olimpico. Il comunicato fornisce dettagli sul problema alla caviglia del giocatore brasiliano e sulle eventuali conseguenze per il suo recupero. Di seguito, i chiarimenti ufficiali sulla situazione dell’esterno azzurro.

Arriva il responso sull'infortunio del brasiliano patito nella gara dell'Olimpico. Pubblicato il bollettino medico ufficiale dalla Ssc Napoli, sul problema alla caviglia patito dall'esterno azzurro.

