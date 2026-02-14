Informatica e veterinaria tre imprese in famiglia in un anno | i figli neolaureati e il papà si mettono in gioco con Cna

Tre imprese di famiglia sono nate in un solo anno, tra loro legate da un padre e due figli laureati, a causa della voglia di mettersi in gioco e seguire passioni diverse. Il padre ha deciso di investire nella tecnologia, i figli hanno scelto di applicare le proprie competenze in informatica e veterinaria, creando business innovativi. Un esempio concreto di come le famiglie italiane affrontano il mondo imprenditoriale con entusiasmo e determinazione.

Se in Italia le imprese familiari costituiscono oltre l'80% del tessuto produttivo nazionale, assai più rare sono le famiglie composte da persone che scelgono di mettersi in proprio realizzando progetti tra loro differenti. Una di queste si trova a Longiano, dove due giovani neolaureati e il loro padre hanno deciso di aprire tre nuove attività nell'arco di un anno, avvalendosi del supporto e della consulenza di Creaimpesa Lab, il servizio di Cna Forlì-Cesena rivolto ad aspiranti imprenditrici e imprenditori. Ad aprire per primo partita Iva è stato Andrea Negri: fresco di laurea magistrale in Ingegneria e Scienze informatiche, a gennaio 2025 si è rivolto a CreaimpresaLab per ottenere un quadro dettagliato sulle possibilità che si aprivano di fronte a lui.