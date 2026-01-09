Nathan il papà della famiglia nel bosco si sfoga | I miei tre figli sono distrutti dall' ansia litigano fra di loro

Nathan Trevallion, padre di tre figli, si trova a fronteggiare una situazione difficile nel suo ambiente familiare. Con 51 anni, britannico e residente nel bosco, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo ai crescenti livelli di ansia tra i figli, che spesso si trovano a litigare tra loro. Questa realtà quotidiana evidenzia le sfide di una famiglia che cerca di mantenere equilibrio e serenità in un contesto complesso.

