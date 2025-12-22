Famiglia nel bosco il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli | attesa decisione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a Nathan Trevallion affinché possa trascorrere la giornata di Natale all’interno della struttura che ospita i tre figli, allontanati a novembre dalla casa del bosco in cui vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti, con i genitori. “La richiesta – dice all’Adnkronos il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

