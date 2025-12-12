Collezionisti di targhe e segnali stradali nei guai due ventenni

Due giovani stranieri sono finiti sotto indagine per ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di targhe e segnali stradali, alcuni dei quali rubati o falsificati. La Polizia di Stato ha scoperto, durante un controllo, vari oggetti di valore per i collezionisti e appassionati di segnaletica, all’interno dell’auto su cui viaggiavano.

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due cittadini stranieri per ricettazione; all'interno dell'auto su cui viaggiavano sono state rinvenute sei targhe di cinque diverse autovetture revisionate e assicurate nonché segnali e cartelli stradali. Alle prime ore dello scorso 2 dicembre.

