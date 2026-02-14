Indie Power | Malvax live e una festa tra pop italiano karaoke collettivi e lotteria speciale

Sabato 14 febbraio, il Bronson Club di Madonna dell’Albero ospita per la prima volta Indie Power, la festa che dal 2018 porta in tutta Italia l’energia della musica indie e pop italiana. Malvax si esibirà dal vivo e il pubblico potrà partecipare a karaoke collettivi e a una lotteria speciale. La serata promette di coinvolgere gli appassionati con una varietà di attività e musica dal vivo.

Sabato 14 febbraio il Bronson Club di Madonna dell’Albero ospita per la prima volta Indie Power, la festa che dal 2018 sta portando in tutta Italia l’energia della musica indie e pop italiana. Ad aprire la serata sarà il live dei Malvax, band nata nel 2014 a Pavullo nel Frignano, sull’Appennino modenese. Una serata per cantare a squarciagola, ballare senza freni e sentirsi parte di qualcosa di più grande di una semplice festa. Nata a Bologna nel marzo 2018, Indie Power è cresciuta grazie al passaparola e all’esplosione del fenomeno indie, passando dai piccoli club ai palchi dei più importanti live club e festival italiani.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Inediti & Musica Indie: una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie Il 13 gennaio 2026, alle 21:30, il Craft Bellini ospiterà Inediti & Musica Indie, un evento dedicato a performance di canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie. Iofortunato live al Punkfunk, tra suoni avvolgenti e groove indie-pop Iofortunato si esibirà al PunkFunk di Palermo, portando sul palco un mix di suoni avvolgenti e groove indie-pop. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il live dei Malvax apre la festa Indie Power. INDIE POWER @OFFICINE CANTELMO | LECCE | 07 MARZO facebook