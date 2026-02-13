Medici indagati per certificati contro i rimpatri Salvini | Una vergogna sarebbe da radiazione e arresto

Due medici sono sotto indagine perché avrebbero rilasciato certificati falsi per favorire i rimpatri degli immigrati. Matteo Salvini condanna duramente questa scoperta e chiede sanzioni severe. Lunedì scorso, le autorità hanno perquisito gli studi medici coinvolti, trovando documenti sospetti e testimoni che confermerebbero le irregolarità. Se le accuse verranno confermate, il leader della Lega sostiene che i medici meritino di essere radiati e arrestati, definendo il fatto una grave vergogna.

L'intervento del ministro sull'inchiesta della Procura ravennate. Stramandinoli (Si): "Medici indagati per eccesso di deontologia" "Gravissimo. Se fosse confermato, sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto". Queste le parole su X del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che commenta l'indagine in corso della Procura di Ravenna su presunti certificati anti-rimpatrio che sarebbero stati emessi da parte di sei medici che risultano indagati. Al centro dell'indagine ci sono i certificati medici necessari al via libera per l'avvio degli extracomunitari irregolari ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e quindi al volo aereo verso i Paesi d'origine.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

