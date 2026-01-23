Due agenti aggrediti durante un furto in un negozio L' allarme del Siulp | Così non si può più andare avanti

Due agenti sono stati aggrediti durante un intervento per un furto in un negozio di Ancona. Il Siulp esprime preoccupazione, sottolineando che episodi di questo genere rendono difficile il lavoro delle forze dell’ordine e richiedono interventi concreti per garantire la sicurezza pubblica. La situazione evidenzia la necessità di misure efficaci per prevenire e affrontare simili incidenti.

Dopo aver individuato e

Due agenti della polizia di Ancona sono stati aggrediti durante un intervento per furto in un attività commerciale e hanno riportato lesioni con prognosi di 21 e 7 giorni.

