Galleria Monte Pergola celebrazione religiosa per Santa Barbara
Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della festività di Santa Barbara, p atrona dei minatori, domani il cantiere della galleria del monte Pergola, lungo il raccordo Salerno–Avellino, ospiterà una celebrazione religiosa. All’iniziativa prenderanno parte i sindaci della valle dell’Irno, riuniti sul versante di Solofra per invocare la protezione della santa su chi opera nel cantiere e su quanti percorrono quotidianamente il Raccordo. L’intervento sulla galleria del monte Pergola rappresenta uno dei più rilevanti lavori di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale. L’opera, finanziata da Anas, comporta un investimento superiore ai 48 milioni di euro e riguarda l’ammodernamento complessivo dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Galleria Monte Basso: Davide D’Agostino chiede certezze sulla riapertura entro l’8 dicembre L'interrogazione del consigliere metropolitano Il tunnel è al centro di una "annosa problematicità" che da tempo causa disagi significativi al territorio - facebook.com Vai su Facebook
Solofra, galleria monte Pergola: start lavori a marzo - C’è un spiraglio nei lavori di ristrutturazione della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale Avellino- Si legge su ilmattino.it
Chiusura della galleria Monte Pergola, Anas: «Misura già adottata in passato» - In seguito alle discussioni e alle recenti dichiarazioni pubbliche, Anas interviene per chiarire i dettagli relativi al nuovo dispositivo di traffico che interesserà la galleria Monte Pergola sul ... ilmattino.it scrive
Anas consegna lavori galleria "Monte Pergola" - Affidati i lavori per gli interventi di manutenzione per la galleria "Monte Pergola" del raccordo autostradale Avellino- Segnala ansa.it
Raccordo Av-Sa, ripartono i lavori a Monte Pergola - Sopralluogo tecnico, questa mattina, nella galleria "Monte Pergola" del Raccordo autostradale Avellino- Scrive ansa.it
Raccordo di Avellino, via ai lavori nella galleria "Monte Pergola" - Hanno preso avvio i lavori nella galleria "Monte Pergola" del raccordo autostradale 2 di Avellino. Secondo rainews.it
Incidente all'uscita della galleria Montepergola del raccordo, caos traffico - Ancora un incidente nei pressi della galleria Montepergola lungo il raccordo autostradale Avellino Salerno . Scrive msn.com