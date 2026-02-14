Martedì, in Regione, si svolgerà un incontro per cercare di risolvere la crisi dell’Industria Chimica Reggiana (Icr) di Reggio Emilia, che da settimane rischia di chiudere i battenti a causa delle difficoltà finanziarie. La convocazione mira a trovare una soluzione concreta per salvare i posti di lavoro e rilanciare la produzione.

Martedì si terrà in Regione un incontro per tentare di sbloccare lo stallo della vertenza dell’Industria Chimica Reggiana (Icr) di Reggio Emilia. Da cinque giorni i 54 operai dello stabilimento sono in sciopero e presidio permanente contro l’annuncio improvviso della proprietà americana, il Gruppo Ppg Industries, della dismissione del sito produttivo con conseguente avvio di una procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. Ieri mattina, l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia, ha portato la solidarietà alle maestranze davanti ai cancelli. "È inaccettabile che multinazionali possano usare il territorio come luogo di saccheggio – ha detto –, sfruttando per pochi anni un marchio storico, poi andandosene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro in Regione sulla vertenza Icr

L'Ugl ha richiesto un incontro urgente alla Regione Abruzzo per affrontare la vertenza riguardante la scuola 'Santuccione' di Cepagatti.

Questa mattina si è tenuto a Napoli un incontro tra i sindacati di Avellino e la Regione Campania.

