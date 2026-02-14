Incontro in Regione sulla vertenza Icr
Martedì, in Regione, si svolgerà un incontro per cercare di risolvere la crisi dell’Industria Chimica Reggiana (Icr) di Reggio Emilia, che da settimane rischia di chiudere i battenti a causa delle difficoltà finanziarie. La convocazione mira a trovare una soluzione concreta per salvare i posti di lavoro e rilanciare la produzione.
Martedì si terrà in Regione un incontro per tentare di sbloccare lo stallo della vertenza dell’Industria Chimica Reggiana (Icr) di Reggio Emilia. Da cinque giorni i 54 operai dello stabilimento sono in sciopero e presidio permanente contro l’annuncio improvviso della proprietà americana, il Gruppo Ppg Industries, della dismissione del sito produttivo con conseguente avvio di una procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. Ieri mattina, l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia, ha portato la solidarietà alle maestranze davanti ai cancelli. "È inaccettabile che multinazionali possano usare il territorio come luogo di saccheggio – ha detto –, sfruttando per pochi anni un marchio storico, poi andandosene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
