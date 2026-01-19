Grave incidente stradale auto accartocciate | soccorsi sul posto

Nelle prime ore della sera, si è verificato un grave incidente stradale con due auto coinvolte, risultate gravemente danneggiate. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La scena, composta da lamiere accartocciate e silenzio interrotto dalle sirene, rappresenta un esempio di quanto possa essere improvviso e serio un incidente stradale.

Un boato improvviso, lamiere che si accartocciano e il silenzio rotto solo dalle sirene. È lo scenario che si è presentato agli automobilisti che, nelle prime ore della sera, si sono trovati davanti a una scena drammatica, con due vetture ridotte a un ammasso di metallo dopo un impatto violentissimo. Le persone coinvolte sono rimaste intrappolate all'interno delle auto, rendendo necessario un intervento immediato e complesso dei soccorsi. >> "È morto così". Il lutto devastante per Roberta Capua, tanto dolore:"Improvviso e inaspettato" L' allerta è scattata poco dopo le 19, quando le segnalazioni hanno iniziato ad arrivare in rapida successione.

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso. Lo scontro tra auto, tir e furgone ha causato la chiusura temporanea della strada e l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

