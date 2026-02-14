Una mamma ha perso la vita e la sua bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina in via Triestina, quando l’auto su cui viaggiavano si è scontrata violentemente con un altro veicolo all’incrocio con via Paliaga. La collisione ha provocato un forte rumore e ha bloccato il traffico, lasciando i residenti scossi.

VENEZIA - Un boato improvviso, le lamiere accartocciate, la strada bloccata. È successo questa mattina, poco prima delle 11, lungo via Triestina all’incrocio con via Paliaga. Un violento scontro frontale tra due auto ha spezzato la vita di una donna, 55enne di nazionalità albanese, morta sul colpo. Nell’auto con lei viaggiavano la figlia di undici anni e un uomo, con ogni probabilità il padre della ragazzina. Per la bambina le condizioni sono apparse fin da subito disperate: è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale di Padova, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. L’uomo, invece, non avrebbe riportato ferite. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente in via Triestina, muore una mamma. Grave la figlia di 11 anni

Una mamma ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina in via Triestina, dopo che il suo veicolo è stato coinvolto in un frontale con un altro mezzo.

Un incidente stradale tra Acilia e Dragoncello a Roma si è concluso con la tragica perdita di una giovane mamma di 27 anni, mentre la sua amica è rimasta gravemente ferita.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tintoretto, si completa La Genesi: dopo il restauro le opere arrivano alle Gallerie dell'Accademia; Inseguimento lungo la Romea: auto pirata (una Lotus bianca) con 2 uomini incappucciati scappa dai carabinieri e manda nel fosso una Punto.

Incidente in via Triestina, muore una mamma. La figlia di 11 anni in fin di vitaVENEZIA - Un boato improvviso, le lamiere accartocciate, la strada bloccata. È successo questa mattina, poco prima delle 11, lungo via Triestina all’incrocio con via Paliaga. ilgazzettino.it

Frontale devastante: mamma muore sul colpo, bambina in condizioni disperateFrontale in via Triestina a Venezia: morta una 55enne, figlia 11enne in condizioni gravissime. Strada chiusa per ore. nordest24.it

INCIDENTE MORTALE | Frontale devastante: mamma muore sul colpo, bambina in condizioni disperate -> https://www.nordest24.it/incidente-mortale-via-triestina-venezia-mamma-morta-figlia-grave facebook