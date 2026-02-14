Incidente in via Triestina muore una mamma La figlia di 11 anni in fin di vita

Una mamma ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina in via Triestina, dopo che il suo veicolo è stato coinvolto in un frontale con un altro mezzo. La figlia di 11 anni, che viaggiava con lei, si trova in condizioni critiche all’ospedale. L’impatto ha provocato un fragoroso rumore e ha bloccato il traffico nell’area. L’incidente si è verificato poco prima delle 11, all’incrocio con via Paliaga, creando subito caos tra gli automobilisti e i passanti.

VENEZIA - Un boato improvviso, le lamiere accartocciate, la strada bloccata. È successo questa mattina, poco prima delle 11, lungo via Triestina all'incrocio con via Paliaga. Un violento scontro frontale tra due auto ha spezzato la vita di una donna, 55enne di nazionalità albanese, morta sul colpo. Nell'auto con lei viaggiavano la figlia di undici anni e un uomo, con ogni probabilità il padre della ragazzina. Per la bambina le condizioni sono apparse fin da subito disperate: è stata soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. L'uomo, invece, non avrebbe riportato ferite.