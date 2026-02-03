Incidente all’alba a Terranuova Bracciolini | scontro tra due auto tre feriti

Un incidente si è verificato stamattina a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Intorno alle 6,40, due auto si sono scontrate in via del Fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sembrano gravi. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 3 febbraio 2026 – Incidente stamani nell’aretino. Intorno alle 6,40, in via del Fiume a Terranuova Bracciolini, due autovetture si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 dell'Asl Toscana sud est, con l'auto infermieristica del Valdarno, e le ambulanze della Misericordia di Terranuova Bracciolini, di San Giovanni Valdarno e di Figline Valdarno. Presenti anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area. Tre le persone rimaste ferite: un uomo di 52 anni, una donna di 19 anni e un uomo di 64 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente all’alba a Terranuova Bracciolini: scontro tra due auto, tre feriti Approfondimenti su Terranuova Bracciolini Incidente tra due auto a Terranuova Bracciolini: tre feriti trasportati alla Gruccia Alle prime luci dell’alba, alle 6. Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra tre auto: due morti e tre feriti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Terranuova Bracciolini Argomenti discussi: Incidente all’alba a Biassono, auto si ribalta da sola; Bologna, incidente all’alba in A1: muore un giovane di 22 anni; Incidente all'alba a Cava de' Tirreni, autocisterna contro un distributore dopo l'impatto con un'auto; Incidente all'alba a Cava de' Tirreni: autocisterna finisce contro distributore di benzina, tre feriti. Incidente all'alba a Cava de' Tirreni: autocisterna finisce contro distributore di benzina, tre feritiI Vigili del Fuoco sono intervenuti all'alba di oggi per un grave incidente stradale verificatosi a Cava de' Tirreni. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autocisterna che trasportava latte e ... ilvescovado.it Cava de’ Tirreni, scontro all’alba tra autocisterna e auto: camion finisce contro un distributoreGrave incidente stradale all’alba di oggi a Cava de’ Tirreni, in via 25 Luglio, dove si sono scontrate violentemente un’autocisterna che trasportava latte e un’autovettura. agro24.it Il Siena scende in campo a Terranuova Bracciolini nel momento probabilmente più delicato della stagione. Dopo le due sconfitte consecutive, è arrivata la risoluzione consensuale con l’ormai ex tecnico Tommaso Bellazzini, sostituito da Gill Voria, che torna c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.