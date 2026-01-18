Gazebo in legno avvolto e distrutto dalle fiamme, incendio forse partito da un'auto.

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, in via Carlo Pisacane a San Severo, un incendio ha coinvolto un gazebo in legno, probabilmente originato da un veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti con più mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'incidente ha causato danni significativi alla struttura, senza segnalare feriti.

Attimi di paura nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio in via Carlo Pisacane a San Severo, dove intorno alle 2 i vigili del fuoco del posto, con più mezzi, sono dovuti intervenire per sedare le fiamme divampate all'interno di un cortile. A prendere fuoco sarebbero stati, nell'ordine, un'auto - per motivi in corso d'accertamento - e poi un gazebo in legno sotto al quale, verosimilmente era parcheggiato il veicolo. Giunti sul posto gli uomini del 115 hanno immediatamente attivato gli idranti e spento le fiamme. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

