Cucina in fiamme | vigili del fuoco spengono incendio nell' appartamento
Intervento dei vigili del fuoco a Teano. Nel primo pomeriggio di oggi (23 dicembre), verso le ore 13:30, una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, provenienti dal distaccamento di Teano, è intervenuta sulla SS6 Casilina, in località Taverna Zarone, a seguito di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Teano, fiamme in un cucinino di una villetta: arrivano i vigili del fuoco - Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 6 Casilina, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione ... ilgiornalelocale.it
Teano, incendio in abitazione sulla Casilina: fiamme domate dai Vigili del Fuoco - Il fumo che invade l’interno della casa e l’allarme lanciato nel primo pomeriggio hanno fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco ... pupia.tv
