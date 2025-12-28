Doppio intervento dei Vigili del Fuoco | principio d’incendio in un’abitazione ad Arezzo e auto in fiamme ad Anghiari

Oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti in due occasioni diverse: un principio d’incendio in un’abitazione ad Arezzo e un’auto in fiamme ad Anghiari. Interventi tempestivi e tempestivi per mettere in sicurezza le persone e limitare i danni. La giornata ha evidenziato l’importanza della pronta risposta delle squadre di emergenza in situazioni di rischio.

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, impegnati oggi in due distinti interventi nel territorio provinciale. Il primo allarme è scattato intorno alle ore 12 nel Comune di Arezzo, in Viale Dante, per un principio di incendio all'interno di una civile abitazione. Le fiamme hanno interessato la cappa di aspirazione fumi del piano cottura. La squadra della sede centrale è intervenuta tempestivamente, riuscendo a evitare l'estensione del fuoco ad altri arredi. Dopo aver spento l'incendio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad areare l'appartamento, invaso dal fumo, e a mettere in sicurezza la cucina e gli impianti.

