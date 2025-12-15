Scoppia incendio in una casa di Cesenatico | colonna di fumo altissima muore donna di 55 anni

Nella tarda serata di domenica, un incendio ha devastato una casa nella periferia di Cesenatico, provocando la tragica morte di una donna di 55 anni, Fabiana Collini. Le operazioni di spegnimento hanno generato una colonna di fumo visibile a distanza. I funerali sono programmati per mercoledì 17 dicembre.

