Fumo in casa nella notte scatta l’allarme | donna finisce in ospedale

Una donna è finita in ospedale dopo un incendio scoppiato in casa a Latisana nella serata di domenica. Attorno alle 22, un forte odore di bruciato ha svegliato i residenti, e in pochi minuti il fumo ha invaso l’abitazione. Il fuoco si è concentrato su un materasso, che ha preso fuoco improvvisamente, rendendo l’aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere sotto controllo le fiamme e soccorrere la donna, che ha avuto bisogno di cure.

Un forte odore di bruciato, poi il fumo che in pochi minuti riempie l'abitazione. È quanto accaduto attorno alle 22 di domenica 8 febbraio a Latisana, dove un materasso ha preso fuoco all'interno di una casa, rendendo l'aria irrespirabile. La padrona di casa, una donna di 75 anni, ha respirato.

