Spagna incendio al quinto piano | ospedale evacuato in pochi minuti

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione a Cartagena, nel sud della Spagna, dove un incendio scoppiato al quinto piano dell'ospedale Santa Lucia ha reso necessaria un'evacuazione immediata. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7:25 del mattino e in pochi istanti diverse chiamate ai soccorsi hanno segnalato che la terrazza e parte della facciata dell'edificio erano avvolte dal fuoco. Il personale sanitario ha fatto uscire i pazienti dalle aree a rischio seguendo le procedure di emergenza, mentre numerose squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto. L’intervento è stato rapido: in circa 20-25 minuti le fiamme sono state domate, evitando danni più gravi alla struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

spagna incendio al quinto piano ospedale evacuato in pochi minuti

© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, incendio al quinto piano: ospedale evacuato in pochi minuti

Scopri altri approfondimenti

Incendio in un appartamento al quinto piano: paura in centro storico. Palazzina evacuata - Paura nella serata di sabato 9 agosto nel centro di Trieste per l'incendio di un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Crispi. Segnala ilgazzettino.it

Spagna: incendio nella Moschea-Cattedrale di Cordoba, guarda il video - Il rogo sarebbe stato generato da un cortocircuito nella cappella di Almanzor Un incendio scoppiato dopo le 21:00 di venerdì ha ... Da it.euronews.com

Spagna, maxi incendio nella Moschea-Cattedrale di Cordova - Video - Un incendio è scoppiato oggi, venerdì 8 agosto, nella famosa Moschea- Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Spagna Incendio Quinto Piano