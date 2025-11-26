Spagna incendio al quinto piano | ospedale evacuato in pochi minuti

Momenti di tensione a Cartagena, nel sud della Spagna, dove un incendio scoppiato al quinto piano dell'ospedale Santa Lucia ha reso necessaria un'evacuazione immediata. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7:25 del mattino e in pochi istanti diverse chiamate ai soccorsi hanno segnalato che la terrazza e parte della facciata dell'edificio erano avvolte dal fuoco. Il personale sanitario ha fatto uscire i pazienti dalle aree a rischio seguendo le procedure di emergenza, mentre numerose squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto. L’intervento è stato rapido: in circa 20-25 minuti le fiamme sono state domate, evitando danni più gravi alla struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

