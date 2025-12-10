Incendio all' Esselunga del Gignoro | centro commerciale evacuato per 30 minuti

Questa mattina, 10 dicembre, un incendio ha interessato il centro commerciale Esselunga di via del Gignoro, a Firenze. L'evento ha portato all'evacuazione temporanea dell'edificio, durata circa 30 minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei presenti.

Un incendio è divampato questa mattina, 1 0 dicembre, a Firenze al centro commerciale Esselunga di via del Gignoro. L' allarme è scattato intorno alle ore 9,30 e i locali sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con due squadre e un'autoscala, che sono entrati nell'edificio e hanno raggiunto la copertura del supermercato per effettuare lo spegnimento e il raffreddamento della canna fumaria. In seguito alle verifiche effettuate per la messa in sicurezza, dopo circa mezz'ora l'edificio è stato riaperto al pubblico. Non ci sono state persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it