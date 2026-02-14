Il Duo Gardel porterà il tango appassionato sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna domani mattina alle 11. La loro esibizione si svolgerà nella Sala Corelli, attirando gli appassionati di musica argentina. I due artisti eseguiranno brani classici e moderni, regalando ai presenti un’ora di musica intensa e coinvolgente.

Tango Apasionado, questo il titolo del concerto di domani mattina alle 11 in Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna. Sul palco salirà il Duo Gardel formato dal fisarmonicista Gianluca Campi e il pianista Claudio Cozzani. Passione, nostalgia, virtuosismo sono le caratteristiche del programma, dove ai celebri e melodici tanghi tradizionali di Carlos Gardel si alternano i tanghi innovativi di Richard Galliano, per concludere con la passione e il fuoco del grande Astor Piazzolla. Il Duo Gardel, che prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, è un organico cameristico molto originale, dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena il Duo Gardel

Gabriele e Lorenzo Bagnati hanno portato in scena il loro concerto domenica mattina alle 10, per il secondo appuntamento del Piano Duo Festival.

Il duo formato dall'organista Margherita Sciddurlo e dal baritono Gerardo Spinelli si esibirà sabato 14 febbraio alle 20 nella Chiesa di San Domenico di Mola di Bari, aprendo il cartellone 2026 di "OrgaNova".

