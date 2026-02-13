OrgaNova | in scena il duo dell' organista Margherita Sciddurlo e del baritono Gerardo Spinelli

Il duo formato dall’organista Margherita Sciddurlo e dal baritono Gerardo Spinelli si esibirà sabato 14 febbraio alle 20 nella Chiesa di San Domenico di Mola di Bari, aprendo il cartellone 2026 di “OrgaNova”. La manifestazione, rinominata quest’anno, porta musica internazionale nella città grazie alla direzione artistica della stessa Sciddurlo. La serata presenterà un programma vario, arricchito dalla presenza di artisti di livello, e rappresenta il primo appuntamento di una rassegna che si ripropone di mettere in luce l’arte organistica.

“Da Eros ad Agape” è uno spettacolo nel quale musica organistica e canto diventano strumenti di meditazione sul significato profondo dell’amore. Il concerto non intende celebrarlo come semplice sentimento, ma indagarne la natura ontologica e trasformativa, secondo una prospettiva filosofica di matrice classica e neoplatonica: dall’eros come tensione, desiderio e inquietudine, fino alla sua progressiva trasfigurazione in agape, amore gratuito, disinteressato e universale. Il programma musicale accompagna questo itinerario interiore attraversando alcune tra le più celebri pagine del repertorio vocale e strumentale tra Seicento e Novecento.🔗 Leggi su Baritoday.it

Gabriele e Lorenzo Bagnati hanno portato in scena il loro concerto domenica mattina alle 10, per il secondo appuntamento del Piano Duo Festival.