Non si dovrebbe morire di stage Studenti ricordano Giuseppe Lenoci

Quattro anni fa, Giuseppe Lenoci, studente di Montesano, moriva in un incidente stradale durante uno stage. Era il 14 febbraio. Gli studenti ricordano ancora il ragazzo e chiedono che si faccia di più per evitare tragedie simili. Lenoci stava facendo il suo percorso di Alternanza Scuola-Lavoro quando è stato coinvolto nel sinistro a diversi chilometri dalla sua destinazione.

Quattro anni fa, il 14 febbraio moriva Giuseppe Lenoci, studente monturanese dell'Artigianelli, in un incidente stradale durante il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, a chilometri dal luogo in cui si sarebbe dovuto trovato. La Rete degli Studenti Medi ricorda la tragedia e denuncia quanto non è stato fatto in questi anni per assicurare sicurezza agli studenti. "ln questi anni il Ministero dell'Istruzione non ha saputo risolvere questo problema, anzi. Le uniche iniziative, infatti, sono state cambiare il nome del percorso da Pcto a Formazione Scuola Lavoro, senza apportare alcuna modifica sostanziale, ed istituire un fondo per i familiari delle vittime di Scuola Lavoro, quasi a considerare le morti di noi studenti inevitabili, possibili e accettabili, piuttosto che adoperarsi per metterci in sicurezza.

