Figlio di Al Bano e Loredana Lecciso frequentava Le Constellation con la fidanzata | Doveva essere lì a Capodanno

Albano Jr. Carrisi, noto come Bido, figlio di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans Montana, nella località di origine della sua fidanzata, presso il bar Le Constellation. La notizia conferma la volontà di trascorrere le festività in un contesto familiare e tranquillo, mantenendo un legame con le radici e le tradizioni della zona.

Albano Jr. Carrisi conosciuto come Bido, figlio minore di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans Montana, città d'origine della fidanzata, e precisamente al bar Le Constellation. La Lecciso racconta: "Hanno deciso all'ultimo di venire in Puglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Malore improvviso per Loredana Lecciso: sviene in stazione, poi l’intervista con Al Bano a Domenica In Leggi anche: Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso sviene in stazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido doveva essere a Crans-Montana, il ritorno all'ultimo a Cellino lo ha salvato. I miei malori dovuti allo stress»; Al Bano ospite a Domenica In, chi è il cantautore pugliese: la carriera, i figli e la storia con Loredana Lecciso; Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso sviene in stazione; Paura per Loredana Lecciso, malore e caduta in stazione Centrale: “Grazie a chi mi ha aiutata. Figlio di Al Bano e Loredana Lecciso frequentava Le Constellation con la fidanzata: “Doveva essere lì a Capodanno” - Carrisi conosciuto come Bido, figlio minore di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans Montana, città d'origine ... fanpage.it

Al Bano e Lecciso, il figlio Bido a Capodanno doveva essere al bar di Crans-Montana. Loredana: «Ha cambiato idea all'ultimo» - Quando un cambio di programma, una decisione dell'ultimo minuto, un ripensamento può salvarti la vita. msn.com

Bido Carrisi, il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso doveva essere a Le Constellation. «La sua fidanzata è di Crans-Montana, Cellino San Marco li ha salvati» - Anche Bido Carrisi, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe dovuto passare la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans- msn.com

Siamo sempre pronti a lamentarci ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto”. Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, ha vissuto un momento difficile alla Stazione Cen - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.